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Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta

07.02.2022 10:54
Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Hacılar Erciyesspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Hacılar Erciyesspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada 3 gol atıldı. Hacılar Erciyesspor son 10 dakika bulduğu goller ile 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Harun Soyeşik xx, Kadir Çelikbaş xx

Hacılar Erciyesspor: Ebubekir Kara xx, Uğur Taşdemir xx (Dk.80 Yunus Öztürk x), Ebubekir Baydilli xxx, Hüseyin Öz xxx, Yusuf Karaboğa xxx, Ali Avcı xxx, Tolgahan Alan xx (Dk.70 Okan Yenidünya xx), Kasım Alıcı xxx, Murat Mağara xxx, Mehmet Tatlı xxx, Süleyman Yasa xxx (Dk.90+2 Safa Fırat x)

OSB Atletikspor: Ersin İptaş xx, Tuğrul Çetin xx, Cemal Çemç xx, Ergün Bölükbaşı x (Dk.46 Enes Temizyürek x), Yusuf Tolu x (Dk.90 Enur Besleney x), Emre Tunahan Gürbüz xxi Yusuf Aydoslu xx, Yusuf Kahramanoğulları xx (Dk.85 Eren Akçakoyun x), Şakir Gazioğlu xx, Erkam Boyraz xx (Dk.75 Tuncay Kara x) Abdülsamet Şimşek x

Goller: Mehmet Tatlı dk.80, Süleyman Yasa dk.90+2 (Hacılar Erciyesspor), Yusuf Aydoslu dk.60 (OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta
Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta

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Mehmet Tatlı, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta - Son Dakika Spor


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