Goller: Selim Yağmur (Dk.8), Harun Çetin (Dk.39) Kürşat Yurdagül (Dk.48), Okan Uçar (Dk.79 ve 86) (Erciyes Esen Makinaspor), Resul Kural (Dk.90 pen) (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu mücadele eden Erciyes Esen Makinaspor, ligin 5. haftasında oynadığı maçta Tomarza Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

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