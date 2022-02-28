Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

28.02.2022 18:27
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Esentepespor-Gençlerbirliği maçında, Esentepespor rakibini 4-3'lük skorla yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Esentepespor- Gençlerbirliği maçında, Esentepespor rakibini 4-3'lük skorla yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Esentepespor ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanan maçta 7 gol atıldı. Argıncık stadında oynanan maçta rakibini 4-3 yenen Esentepespor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçta Esentepespor'a galibiyeti getiren golleri Ahmet Köksal, Bayram Kılıç atarken Ömer Öztürk de 2 golle takımına katkı sağladı. Kayseri Gençlerbirliği'nin gollerini ise Berat Aydın, Yunus Emre Mert ve Hacı Cingöz kaydetti. - KAYSERİ

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Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 2 Talas Anayurtspor: 0 Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor: 2 Talas Anayurtspor: 0 Kayseri Kampüs Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezi açıldı Kayseri Kampüs Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezi açıldı

Gençlerbirliği, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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