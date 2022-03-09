Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

09.03.2022 09:26
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü, ligin son maçında Erciyes Reşadiye Gençlikspor 5-2 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü, ligin son maçında Erciyes Reşadiye Gençlikspor 5-2 mağlup etti. Ancak Play-Off'a yükselmeyi başaramadı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Suha Adıyaman xxx, Furkan Ulu xxx, Kemal Hattatioğlu xxx

Kayserigücü: Mehmet Akbaş xx, Çağlar Erdemci xxx, İnan Albayrak xx, Mücahit Baykaldı xxx, Turgut Kıvrak xx, Halil İbrahim Avcı xx, Cüneyt Egemen Karagöz xx (Dk.86 Mehmet Karahan x), Okan Özdemir xxx, Erkan Polat xx (Dk.88 Mehmet Akif Kaman x), Mehmet Furkan Ağca xxx, Emre Özyaşar xx Turgut Yetük xx

Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Emincan Özdoğan x, Birkan Çelik x, Ahmet Pınar x, Can Varol x, Onur Dökmeci xx, (Emre Sökmen x dk.80), Ahmet Fidan xx, Paşa Can Demirkaya x, Emre Ağırbaş x, Murat Tahmaz xx, Hakan Cingil x, (Abdulsamed Yılmaz x dk.39) Halil Polat x

Goller: Mücahit Baykaldı dk.20, Mehmet Furkan Ağca dk.32, Cüneyt Egemen Karagöz dk.67 ve 78, Çağlar Erdemci dk.85 (Kayserigücü) Murat Tahmaz dk.65 ve 72 (Erciyes Reşadiye Gençlikspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika


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