Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

09.03.2022 09:26
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin son maçında Tomarza Belediyespor ile Kayseri Yolspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda ligin son maçında Tomarza Belediyespor ile Kayseri Yolspor karşı karşıya geldi. 1 golün atıldığı, 2 penaltının kaçtığı ve 2 kırmızı kartın çıktığı zorlu doksan dakikada kazanan 1-0'lık sonuçla Kayseri Yolspor oldu. Kayseri Yolspor bu galibiyetle Play Off'a kalırken, Tomarza Belediyespor ise Play Out maçı oynayacak.

Stat: Develi İlçe Stadı

Hakemler: Alim Kandemir xxx, Mehmet Kuru xxx, Erkan Kırçıl xxx

Tomarza Belediyespor: Mehmet Can Keser xx, Yusuf Işık xx (Dk.80 Samet Öztürk x), İsmail Coşkun xx, Abdullah Halit Ulucan x (Dk.41 Canberk Sarıoğlu xx ), Şükrü Pekel xx, Selçuk Yılmaz xx, Erol Hayta xx (Dk.66 Mehmet Günana x), İlker Karadöl xxx, Mehmet Helvacı x, Oğuz Menekşe xx, Hakan Gazcıoğlu xxx

Kayseri Yolspor : Ali Birol xxx, Abdullah Gürbüz xxx, Fatih xx, Said Emre Gündoğan xx, Şeyh İsmail Orhan xxx, Birhat Yağbasan xx, Yasin Tarım xx, Mükremin Bayrak xx (Dk.59 Hasan Can Okumuş xx), Mustafa Saylağ

xx (Dk.70 Hamit Doğan x), Mehmet Ali Öncü xx, Uğur Canpolat xxx

Gol: Uğur Canpolat dk.12 (Kayseri Yolspor)

Kırmızı Kartlar: Şükrü Pekel dk.84 (Tomarza Belediyespor), Mehmet Ali Öncü dk.74 (Kayseri Yolspor)

Kaçan Penaltılar: Mehmet Helvacı dk.60 ve 69 (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika


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