Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

11.03.2022 13:19
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme Play Out maçında Tomarza Belediyespor ile Başakpınar Belediyespor karşılaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme Play Out maçında Tomarza Belediyespor ile Başakpınar Belediyespor karşılaştı. Başakpınar Belediyespor 3-0 kazandığı maç sonrasında kümede kalmayı başardı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ramazan Haymana xxx, Furkan Ulu xxx, Erkan Kırçıl xxx

Tomarza Belediyespor: Mehmet Can Keser xx, İsmail Coşkun xx, Yusuf Işık xx, Selçuk Yılmaz xx, Erol Hayta x (Canberk Sarıoğlu Dk.62 x), Mehmet Helvacı x, İlker Karadöl xx, Mahmut Günana x (Abdurrahim Işık Dk.78 x), Oğuz Menekşe xx, Hakan Gazcıoğlu xx, Fatih Budak xx (Samet Öztürk Dk.78 x)

Başakpınar Belediyespor: İsmail Timurcuoğlu xxx, Bünyamin Çoşgun xxx (Ramazan Yücel Dk.90 ?), Celal Demir xxx, Umut Akyol xxx, Kadir Yılmaz xxx, Tugay Taşoluk xxx, Mesut Dalkıran xx (Abdurrahim Çopur Dk.74 xx), Harun Aslan xx (Kadir Aras Dk.86 ?), İsmail Erdi Halis xx (Yusuf Serhat Kısmet Dk.90 ?), Durdu Mehmet Orçan xx, Resul Yıldırım xxx

Goller: Tugay Taşoluk (dk.36), Resul Yıldırım (dk.55 pen), Kadir Aras (dk.90+2) (Başakpınar Belediyespor) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme

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Süper Amatör Küme'ye veda ettiler Süper Amatör Küme'ye veda ettiler Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Süper Amatör Küme

Selçuk Yılmaz, İsmail Coşkun, Başakpınar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika


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