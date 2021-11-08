Kayseri Süper Amatör Küme 2. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 2. haftasında Kayseri Şekerspor ile Gültepespor karşı karşıya geldi. Erkilet Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri Şekerspor 2-0'lık sonuçla kazanarak 2'de 2 yaptı.

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