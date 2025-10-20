Kayseri Süper Amatör Küme 5. Hafta Sonuçları

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 5. hafta tamamlandı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 5. Hafta dün oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 5. hafta geride kalırken, toplam 22 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı gelecek hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Kayseri Atletikspor rakibi Esen Metal SK'yi 7-0 mağlup etti ve maçta toplam 7 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 5. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Argıncıkspor 1-4 Özvatanspor
Döğerspor 0-0 Kayseri Şekerspor
Hacılar Erciyesspor 1-0 Erciyes Esen Makina FK
EMT Döğergücü FK 4-1 Talas Anayurt
Başakpınarspor 4-0 G.O.Paşaspor
Kayseri Atletikspor 7-0 Esen Metal SK
Amaratspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ
