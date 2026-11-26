Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta 5 karşılaşmada 27 gol kaydedilerek sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta 5 karşılaşmada 27 gol kaydedilerek sona erdi. Lider Hacılar Erciyesspor kayıpsız yoluna devam ederken 6. hafta maçları 29 Kasım Pazar günü oynanacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 5. hafta geride kalırken, toplam 27 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 29 Kasım Pazar günü oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Lider Hacılar Erciyesspor'un kayıpsız yoluna devam ederken ligin 6. hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Süper Amatör Küme'de 5. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Amaratspor 2-6 Kayseri Yolspor
Erciyes Esen Makina FK 3-1 Kocasinan Ülküspor
Kayseri Atletikspor 9-1 Döğergücü FK
Hacılar Erciyesspor 1-0 Develispor
Büyük Toramanspor 3-1 Argıncıkspor
G.O.Paşaspor (BAY)
Kaynak: İHA
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