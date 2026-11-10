Kayseri Süper Amatör Küme'de 6 gollü maç 3-3 bitti, iki takım 10 kişi tamamladı - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 6 gollü maç 3-3 bitti, iki takım 10 kişi tamamladı

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Kayseri Süper Amatör Küme\'de 6 gollü maç 3-3 bitti, iki takım 10 kişi tamamladı
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Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında 6 gol çıkan maçta Argıncıkspor ile Döğergücü FK 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. 70. dakikada her iki takımdan birer oyuncunun kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı iki takım da 10 kişi tamamladı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında 6 golün atıldığı karşılaşmada Argıncıkspor ile Döğergücü FK 3-3 berabere kalarak puanları paylaştılar. İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Göktürk Seven, Osman Nuri Bayram

Döğergücü FK: Muhammed Eren İnalpulat, Ozan Özer, Hasan Kağan Karaarslan (Eymen Çelik dk. 75), Enes Musa Karaağaç, Arda Taştan, Enes Mustafa İlhan, Samet Emir Bilge, Halil İbrahim Demir, Arda Hasan Temir, Ali Tuna Kara, Kürşat Özcan Küçük

Argıncıkspor: Kemal Çelik, Ozan Arslan Kahriman, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Memduh Çökük (Şahin Topuz dk. 60), Süleyman Çetiner, Alper Arda Karakoç, Yusuf Aslan, Eren Cem Çelebi, Tahir Can Çeçen

Goller: Enes Mustafa İlhan (dk. 9), Arda Taştan (dk. 28), Enes Musa Karaağaç (dk. 75) (Döğergücü FK), Eren Cem Çelebi (dk. 7,63), Yavuz selim Kılıçaslan (dk. 90) (Argıncıkspor)

Kırmızı kartlar: Arda Hasan Temir (dk. 70) (Döğergücü FK), Kaan Aşık (dk. 70) (Argıncıkspor)

Kaynak: İHA
KayseriSporSon Dakika

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