Kayseri Süper Amatör Küme\'de 7. Hafta Maçları Tamamlandı

Spor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanan maçlar ile birlikte 7. hafta tamamlanırken ilk yarı da sona erdi.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 7. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 49 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Kayseri Atletikspor rakibi Kayserigücü FK'yi 22-0 mağlup etti. Süper Amatör Küme'de 7. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK 9-0 1966 Turanspor

Kayseri Şekerspor 1-4 Erciyes Esen Makina FK

Kocasinan Şimşekspor 2-1 Döğerspor

Argıncıkspor 1-0 Tomarza Belediyespor

Hacılar Erciyesspor 5-0 İsmail Okumuş FK

Kayseri Atletikspor 22-Kayserigücü FK

Başakpınarspor 0-4 Özvatanspor

Amaratspor 3-0 Sungur FK (Hükmen) - KAYSERİ