Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanan maçlar ile birlikte 7. hafta tamamlanırken ilk yarı da sona erdi.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 7. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 49 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Kayseri Atletikspor rakibi Kayserigücü FK'yi 22-0 mağlup etti. Süper Amatör Küme'de 7. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayseri Esen Metal SK 9-0 1966 Turanspor
Kayseri Şekerspor 1-4 Erciyes Esen Makina FK
Kocasinan Şimşekspor 2-1 Döğerspor
Argıncıkspor 1-0 Tomarza Belediyespor
Hacılar Erciyesspor 5-0 İsmail Okumuş FK
Kayseri Atletikspor 22-Kayserigücü FK
Başakpınarspor 0-4 Özvatanspor
Amaratspor 3-0 Sungur FK (Hükmen) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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