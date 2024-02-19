Kayseri Süper Amatör Küme'de Küme Düşen Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme'de Küme Düşen Takımlar Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme\'de Küme Düşen Takımlar Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezonun ardından küme düşen takımlar belli oldu. A ve B Grubu'nda toplamda 6 takım lige veda etti. Play-Out maçıyla birlikte bir takım daha küme düşecek.

19.02.2024 08:50  Güncelleme: 08:54
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Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezonun ardından küme düşen takımlar belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de normal sezon tamamlandı. Normal sezonun ardından gözler Play-Off ve Play-Out maçlarına çevrildi. Hafta sonu oynanan son maçların ardından 2 grupta 6 takım lige veda etti. A Grubu'nda Sarıoğlan Belediyespor, Kocasinan Ülküspor ve Kocasinan Yemlihaspor küme düşen takımlar olurken B Grubu'nda ise Sosun Birlikspor, Belsinspor ve Altındağ Akkışlaspor küme düşen takımlar oldu.

A Grubu'nu altıncı sırada tamamlayan Kayseri Yolspor ile B Grubu'nu yedinci sırada tamamlayan İsmail Okumuş FK arasında oynanacak olan Play-Out maçını kaybeden bir takımda lige veda edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme'de Küme Düşen Takımlar Belli Oldu - Son Dakika
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