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Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Reşadiye Gençlikspor: 3 Tomarza Belediyespor: 1 - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Reşadiye Gençlikspor: 3 Tomarza Belediyespor: 1

13.12.2021 09:59
Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Reşadiye Gençlikspor: 3 Tomarza Belediyespor: 1

Kayseri Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Tomarza Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kayseri Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Tomarza Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Erciyes Reşadiye Gençlik Spor kendi evinde ağırladığı Tomarza Belediye Spor'u 3-1 mağlup etti. Erciyes Reşadiye Gençlikspor ile Tomarza Belediyespor Başakpınar Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıya her iki takım oyuncuları maça hızlı başlarken ilk devre karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında topu ayağında daha fazla tutan Erciyes Reşadiye Gençlikspor rakibine ikinci yarıda iki gol daha attı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Erciyes Reşadiye Gençlikspor kendi evinde ağırladığı Tomarza Belediye Spor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Reşadiye Gençlikspor: 3 Tomarza Belediyespor: 1

Başakpınar, Kayseri, Tomarza, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Reşadiye Gençlikspor: 3 Tomarza Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Reşadiye Gençlikspor: 3 Tomarza Belediyespor: 1 - Son Dakika
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