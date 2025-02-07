Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Fikstürü Açıklandı

Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 2024-2025 sezonunun ardından Play-Off fikstürü belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF ve Tertip Komitesi üyeleri, kulüp başkanları, antrenörler ve takım kaptanları katıldı. İlk kez lig usulüne göre oynanacak olan Play-Off sisteme çift devreli oynanacak ve ilk sırayı alan adını Bölgesel Amatör Lig' yazdıracak. Müsabakaların hangi tarihinde oynayacağını ilerleyen günlerde Kayseri Futbol İl Temsilciliği açıklayacak. Play-Off fikstürü şu şekilde;

1.Hafta

Kayseri Esen Metal SK- Hacılar Erciyesspor

Özvatanspor- Kocasinan Şimşekspor

2.Hafta

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Esen Metal SK

Özvatanspor-Hacılar Erciyesspor

3.Hafta

Kayseri Esen Metal SK-Özvatanspor

Hacılar Erciyesspor-Kocasinan Şimşekspor

4.Hafta

Hacılar Erciyesspor-Kayseri Esen Metal SK

Kocasinan Şimşekspor-Özvatanspor

5.Hafta

Özvatanspor-Hacılar Erciyesspor

Kayseri Esen Metal SK-Kocasinan Şimşekspor

6.Hafta

Özvatanspor-Kayseri Esen Metal SK

Kocasinan Şimşekspor-Hacılar Erciyesspor - KAYSERİ