Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Takımları Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Takımları Belli Oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan takımlar belirlendi. Yahyalıspor, Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Atletikspor ve Kayseri Esen Metal SK Play-Off'a yükselen takımlar oldu. Bu takımlar arasında çapraz eşleşmelerle şampiyonluk mücadelesi yapılacak.

13.02.2024 08:50
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Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonunu belirleyecek Play-Off grubuna yükselen 4 takım belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan ekipler belli oldu. Kayseri şampiyonunu belirleyecek Play-Off grubuna yükselen 4 takım netleşti. Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Yahyalıspor, Erciyes Esen Makina FK ve B Grubu'nda ise Kayseri Atletikspor ile Kayseri Esen Metal SK Play-Off'a kalan takımlar oldular. Böylece 4 Play-Off takımı belli oldu.

Yahyalıspor, Kayseri Atletikspor, Kayseri Esen Metal SK ve Erciyes Esen Makina FK önümüzdeki günlerde çapraz eşlemle neticesinde müsabakalara çıkıp şampiyonluk için ter dökecek. A Grubu birincisi Yahyalıspor ile B Grubu ikincisi Kayseri Esen Metal SK ve A Grubu ikincisi Erciyes Esen Makina FK ile B Grubu birincisi Erciyes Esen Makina FFK yarı finalde karşı karşıya gelecek. Play-Off programı bu hafta sonu oynanacak olan son hafta maçlarının ardından belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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