Kayseri Süper Amatör Küme Takımı Döğerspor, Kadrosuna Üç Yeni İsim Dahil Etti

Spor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Döğerspor, dış transferde kadrosuna üç yeni isim dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2024-2025 sezonunda B Grubu'nda mücadele edecek olan Kayseri Döğerspor, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapan kırmızı-siyahlılar, 3 önemli ismi daha kadrosuna kattı.

Kayseri Döğerspor geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor forması giyen Hüseyin Öz, Hasan Emre Göltaş ve Kayserigücü FK forması giyen Burak Arslan'ı renklerine bağladı. - KAYSERİ