Kayseri Süper Amatör Küme'ye 6 bilet - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Süper Amatör Küme'ye 6 bilet

23.02.2022 12:48
Kayseri Süper Amatör Küme'ye 6 bilet

Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek 53 takımdan 6'sı Süper Amatör Küme'ye yükselecek.

Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek 53 takımdan 6'sı Süper Amatör Küme'ye yükselecek.

Kayseri Futbol İl temsilcisi Mehmet Yücel, Mart ayı içerisinde başlayacak 1.Amatör Küme'den 6 takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceğini söyledi. Mehmet Yücel, 1.Amatör Küme gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımların kendi aralarında çapraz eşleşme ile playoff oynayacaklarını ve bu maçlar sonrasında 6 takımın Süper Amatör Küme'ye yükseleceğini ifade etti.

Mehmet Yücel, gruplarda son 3 sırayı alan takımların direkt olarak alt lige düşeceğini de ifade ederek, diğer küme düşecek takımların da Play Out oynayarak belli olacağını dile getirdi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserigücü Futbol Kulübü: 'Hakemin tutumu izaha muhtaç' Kayserigücü Futbol Kulübü: 'Hakemin tutumu izaha muhtaç' 'Mahallede maç var' etkinliği başladı 'Mahallede maç var' etkinliği başladı

Mehmet Yücel, Kayseri, Futbol, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'ye 6 bilet - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:54:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme'ye 6 bilet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement