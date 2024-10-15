Kayseri Süper Amatör Küme'ye Mustafa Kılıç ismi verildi - Son Dakika
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Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'ye Mustafa Kılıç ismi verildi

Kayseri Süper Amatör Küme\'ye Mustafa Kılıç ismi verildi

Kayseri ASKF, kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç'ın anısını yaşatmak için lig ismini değiştiriyor.

15.10.2024 10:01
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) yeni sezonda ahde vefa örneği.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve Yönetim Kurulu üyeleri; geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Kayseri Şekerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç'ın ismi 19-20 Ekim'de başlayacak olan Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'ye verildi. 2024-2025 sezonu Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ismi ile oynanacak.

ASKF'den yapılan paylaşımda; "Geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Şekerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç'ın ismi 2024-2025 sezonunda Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'ye verilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'ye Mustafa Kılıç ismi verildi - Son Dakika

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