Kayseri Takımları ANALİG Türkiye Kayak Şampiyonası\'nda Şampiyon

Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları Başlıyor

Denizli'de düzenlenecek olan Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları, 21 ekibin katılımıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda başlayacak. Yarışmada ekipler, milli hakemlerden oluşan jüri tarafından puanlanacak ve şampiyonlar belirlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının ülkemizin kültür ve medeniyetlerine olan zenginliğini gösterdiğini belirterek, tüm takımlara başarılar diledi ve herkesi şölene davet etti.