TOHM'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları mesaisi - Son Dakika
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TOHM'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları mesaisi

03.04.2022 10:58

Kayseri'de bulunan ve çok sayıda milli sporcu yetiştiren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gözler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na çevrildi.

Kayseri'de bulunan ve çok sayıda milli sporcu yetiştiren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gözler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na çevrildi.

Atletizm eğitimiyle 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Kayseri TOHM, zaman içerisinde faaliyet alanını 6 branşa yükseltti.

Kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda milli sporcu yetiştiren Kayseri TOHM, şu anda 49 sporcu ve 10 destek elemanıyla eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden milli yüzücü Yiğit Aslan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emre Mutlu ve gümüş madalya elde eden Abdullah Toprak gibi çok sayıda sporcu yetiştiren merkez, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da iddialı hazırlanıyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve TOHM Koordinatörü Yakup Deliktaş, AA muhabirine, TOHM'ların olimpiyat sporcusu yetiştirme konusunda yeterli deneyime sahip olduğunu söyledi.

Sporcunun olimpiyat yolundaki serüveninden bahseden Deliktaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sporcu olmak isteyen kişiler eğitime, Sporcu Eğitim Merkezinde (SEM) başlıyor. Burada başarılı bulunan öğrenciler daha sonra TOHM'a geçiş yapıyor. Burada da başarı gösteren sporcumuzu olimpik kadroya alıyoruz." diye konuştu.

Deliktaş, Kayseri'de TOHM'un 2012 yılında atletizm branşıyla kurulduğunu, şu an 6 branşta eğitime devam ettiklerini dile getirdi.

"Olimpiyatlara en az 4-5 sporcu göndereceğiz"

Kurulduğu günden bu yana ciddi başarılar elde eden sporcuları yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Deliktaş, şunları kaydetti:

"2013 yılında yüzme branşımız eklendi. Deniz olmayan bir şehirden çok başarılı yüzme sporcuları çıkardık. Türkiye adına olimpiyat yüzme branşında en genç sporcu olan Yiğit Arslan buradan çıktı. 17 yaşında olimpiyatlarda ülkemizi hakkıyla temsil etti. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emre Mutlu ve gümüş madalya elde eden Abdullah Toprak da bu merkezin sporcusu. Merkezimizin sporcuları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. 2024 Olimpiyatları'na en az 4-5 sporcu göndereceğimizi düşünüyoruz."

Sporcuların başarısında merkezlerinin önemli katkısı bulunduğuna dikkati çeken Deliktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an merkezde hazırlanan sporcularımızın birçoğu Avrupa, Balkan şampiyonalarında veya diğer uluslararası turnuvalarda madalyalı sporcularımız. Merkezimizde 10 destek elemanıyla sporcularımızın yanındayız. Bunların içerisinde 2 fizyoterapist, 3 masör, diyetisyen ve deneyimli hocalarımız var. Tüm gücümüzle sporcularımızın başarısı için çalışıyoruz. Bu imkanlardan faydalanan sporcular, yarışa önde başlıyor. Dışarıda bu imkanlara sahip olmayan bir sporcunun başarıya ulaşması daha zor."

Sporcular kendilerini şanslı görüyor

17 yaşındaki milli yüzücü Mehlika Kuzeh Yalçın, Kayseri TOHM'da 6 yıldır yüzdüğünü söyledi.

Kayseri TOHM'da sporcuların başarılı olması için herkesin elinden gelenin fazlasını yaptığını vurgulayan Mehlika Kuzeh Yalçın, "Burada bize her türlü imkan sağlanıyor. Hem ekipman hem de psikolojik olarak her türlü desteği veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Abdullah Toprak da bir sporcu olarak Kayseri TOHM bünyesinde bulunduğu için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

Abdullah Toprak, Kayseri TOHM'un her anlamda daha profesyonel olduğunu da kaydetti.

TOHM'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları mesaisi
TOHM'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları mesaisi
TOHM'da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları mesaisi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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