Kayseri U-16 Futbol Ligi Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri U-16 Futbol Ligi Başlıyor

Kayseri U-16 Futbol Ligi Başlıyor

Bu sezon 38 takımın katılacağı Kayseri U-16 Futbol Ligi'nde ilk hafta maçları 23 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Gruplarını belirleyen takımlar, Türkiye Şampiyonası'na katılmak için yarışacak.

20.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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Bu sezon 38 takımın 4 grup halinde mücadele edeceği ve Kayseri'yi U-16 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek iki takımın belirleneceği U-16 Futbol Ligi'nde ilk hafta maçları 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Sümer Amatör Evi'nde yapılan fikstür çekimi ile grupları belirlenen Kayseri U-16 Futbol Ligi'nde ilk hafta maç programı Futbol İlTemsilciliği tarafından açıklandı. Bu sezon 4 ayrı grup halinde oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, Play-Off oynama hakkı elde edecek. Play-Off'ta kakımlar çapraz eşleşme usulü karşılaşırken, başarılı olan iki takım Kayseri'yi U-16 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde edecek. Ligin ilk haftasında 23 KasımCumartesi günü 6 ayrı sahada 8 maç oynanırken, ilk hafta 24Kasım Pazar günü yapılacak 9 karşılaşma ile tamamlanacak. Ligde ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde:

23 Kasım Cumartesi

Talas Anayurtspor-Amaratspor

Alsancakspor- Hacılar Erciyesspor

Başakpınarspor- İncesu Erdemspor

Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor

Sarız Anadolu-Talas Belediyespor

Belsinspor-Gaziosmanpaşa

İlbeyspor- Develi Erciyesspor

Gültepespor-Turanspor

23 Kasım Cumartesi

Talas İdman Yurdu-Kayseri Yolspor

Kalespor-Öz Alperenspor

Kocasinan Şimşek-Anadolugücü

Kayseri Demirspor-Kıranardıspor

Sungur FK-Güneşspor

Anadolu Yıldızları-Zeki Akparlarspor

Bayraktarspor-Kayseri İdmangücü

Kayseri Atletikspor-Doğa Gençlikspor

Kayseri İdman Yurdu-Kocasinangücü - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri U-16 Futbol Ligi Başlıyor - Son Dakika

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