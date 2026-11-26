Kayseri U14 Ligi'nde 2026-2027 sezonu tamamlandı.4 grupta 36 takımın katılı ile oynanan U14 Liginde gözler Play-Off'a çevrildi.

Kayseri U14 Liginde hafta sonu oynanan 9. hafta karşılaşmaları ile sezon sona erdi. Normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler Play-Off karşılaşmalarına çevrildi. Gruplarını birinci sırada biten Zeki Akparlarspor, Talas Belediyespor, Sungur FK ve Hunatspor Play-Off'a kaldı. Gruplarını ikinci sırada bitiren Hacılar Erciyesspor, Mimsinspor, Kocasinan Şimşekspor ve Akkışla Gençlikspor takımları hafta sonu karşı karşıya gelecekler.

Kazanan takımlar adını Play-Off'a kalan 4 takım arasına yazdıracak ve 6 takım arasından 2 takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanacak.