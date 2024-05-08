Kayseri Vali Yardımcısı ve Gençlik Spor İl Müdürü Erva Gençlik Spor Kulübü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Vali Yardımcısı ve Gençlik Spor İl Müdürü Erva Gençlik Spor Kulübü'nü ziyaret etti

Kayseri Vali Yardımcısı ve Gençlik Spor İl Müdürü Erva Gençlik Spor Kulübü\'nü ziyaret etti

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erva Gençlik Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Türkiye Şampiyonası'nda 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan kulübe tebrik ziyaretleri sürüyor.

08.05.2024 08:44
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Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erva Gençlik Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Türkiye Şampiyonası'nda 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile dönen Erva Gençlik Spor Kulübüne tebrik ziyaretleri sürüyor. Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, madalyaya doymayan Erva Gençlik Spor Kulübü Bilek Güreşi Sporcuları ile bir araya geldi. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptıkları ziyarette, sporcuları tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Yapılan ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, "Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ilimize 8 madalya kazandıran Erva Gençlik Spor Kulübü Bilek Güreşi Sporcuları, Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Gökdoğan ve okul idaresiyle bir araya geldik. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in Erva Spor Okulları Projesi'ni başlattığı günden itibaren birçok başarıya imza atıldı. Biz bunların başlangıç olduğunu biliyor, buralarda yetişen sporcuların milli formayla uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e spora ve sporcuya vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Vali Yardımcısı ve Gençlik Spor İl Müdürü Erva Gençlik Spor Kulübü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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