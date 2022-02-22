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Kayserigücü Futbol Kulübü: "Hakemin tutumu izaha muhtaç" - Son Dakika

Kayserigücü Futbol Kulübü: "Hakemin tutumu izaha muhtaç"

22.02.2022 08:03
Kayserigücü Futbol Kulübü: "Hakemin tutumu izaha muhtaç"

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayserigücü Futbol Kulübü hafta sonu oynadığı ve 5-4 kazandığı Buğdaylıspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayserigücü Futbol Kulübü hafta sonu oynadığı ve 5-4 kazandığı Buğdaylıspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Kayserigücü Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Süper Amatör Ligi'nde geride bıraktığımız hafta A takımımız, Buğdaylıspor ile karşı karşıya geldiği müsabakayı son dakikada atmış olduğu golle 5-4 kazanmıştır. Ne var ki, ilk bakışta gol sayısına bakılarak kıran kırana bir maç olduğu zannedilmesi muhtemel maça, takımlardan ziyade hakem Cemal Emre Gömeç damgasını vurmuş ve takımımız rakip yerine bahis konusu hakem ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla, bahis konusu hakemin Buğdaylıspor lehine vermiş olduğu penaltıyı, Buğdaylıspor'un 3. golünden hemen önce kalecimize yapılan müdahaleyi ve son dakikada skor 4-4 iken ceza sahası içinde futbolcumuza yapılan müdahaleyi kamuoyu ile paylaşmakla yetiniyor; bahis konusu hakem tarafından maç boyu sergilenen izaha muhtaç tutumun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kayserigücü Futbol Kulübü: Hakemin tutumu izaha muhtaç

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Kayseri, Futbol, Bahis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserigücü Futbol Kulübü: 'Hakemin tutumu izaha muhtaç' - Son Dakika Spor


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