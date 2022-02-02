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Kayserigücü ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika

Kayserigücü ilk mağlubiyetini aldı

02.02.2022 09:16
Kayserigücü ilk mağlubiyetini aldı

Kayserigücü Futbol Kulübü, ligin 11. haftasında Kayseri Yolspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Kayserigücü Futbol Kulübü, ligin 11. haftasında Kayseri Yolspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü ilk kez kaybetti. Sarı siyahlılar, Argıncık Stadı'nda oynadığı maçta rakibi Kayseri Yolspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Kayserigücü 24 puanda kaldı.

Geride kalan 11 hafta sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserigücü, 24 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Sarı siyahlılar ligin 12.haftasında Esentepespor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

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Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserigücü ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika Spor


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