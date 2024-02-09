Kayserili Futbolcu Ertaç Bağçı, Spartak Varna Takımına Transfer Oldu - Son Dakika
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Kayserili Futbolcu Ertaç Bağçı, Spartak Varna Takımına Transfer Oldu

Kayserili Futbolcu Ertaç Bağçı, Spartak Varna Takımına Transfer Oldu

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertaç Bağçı, Bulgaristan 2. Lig takımlarından Spartak Varna takımına transfer oldu. Bağçı, yeni takımıyla 6 aylık sözleşme imzalayarak takıma dahil oldu. Bağçı, Spartak Varna takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

09.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:04
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Kayserili futbolcu Ertaç Bağçı, Bulgaristan 2. Lig takımlarından Spartak Varna takımına transfer oldu.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ertaç Bağçı yeni takımı Spartak Varna takımı ile resmi sözleşmeyi imzaladı ve takıma dahil oldu. Spartak Varna takımı Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov'un onayı üzerine transfer edilen Ertaç Bağçı, Bulgaristan ekibi ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Spartak Varna takımı ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Ertaç Bağçı, "Transferimde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Spartak Varna takımı ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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