Kayserili okçuların rüzgarı Samsun\'da esti

28-29 Temmuz 2025 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-3) Yarışmaları'nda Kayserili sporculardan önemli dereceler geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü okçuları Samsun'da gerçekleştirilen 2025 Para Okçuluk Türkiye Kupası 3. Ayak (TSP-3) Yarışmaları'nda bir altın, bir gümüş madalya kazandı. Yarışmaların Makaralı Yay Erkek Açık Çiftler Kategorisinde Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları Kenan Babaoğlu ve Tanju Kula, nefes kesen mücadele sonunda Takım Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Makaralı Yay W1 Erkekler Kategorisinde ise Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Şehit Kemikkıran, gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu büyük başarıda emeği geçen sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimiz Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi yürekten kutlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç, tüm ekibe başarılarının devamını diledi" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ