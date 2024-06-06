Kayserili Paralimpik Sporcu Öner Bozbıyık Boccia Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

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Kayserili Paralimpik sporcu Öner Bozbıyık; BC3 tek erkekler kategorisinde mücadele ettiği Boccia Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Boccia Dünya Kupası Sao Paulo ayağında, BC3 tek erkekler kategorisinde mücadele eden Kayserili sporcu Öner Bozbıyık, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Brezilya'da altın madalyanın sahibi olan sporcu Öner Bozbıyık'ı ve antrenörü Sema Bozbıyık'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ