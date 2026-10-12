Kayserili Sevim Nur Türkmen, Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika
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Kayserili Sevim Nur Türkmen, Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda yarışacak

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Kayserili Sevim Nur Türkmen, Dünya Para Taekwondo Şampiyonası\'nda yarışacak
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Kayserili sporcu Sevim Nur Türkmen, K41 47 kiloda Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. 20-22 Kasım 2026'da Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan Türkmen, direkt milli takım kampına katılacak.

Kayserili sporcu Sevim Nur Türkmen; Taekwondo Federasyonu tarafından Paralimpik Milli Takımı'na dahil edildi.

20-22 Kasım 2026 tarihinde Güne Kore'nin Muju kentinde yapılacak olan Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan milli takım belirleniyor. Taekwondo Federasyonu, milli takıma girecek sporcuların 14-15 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak seçmeler ile belirleneceğini duyururken, direkt milli takım vizesi alan sporcuların da isimlerini açıkladı. Para Taekwondo Dünya Şampiyonası'nda milli formayı K41 kategorisinde giyecek olan isimler arasında Kayseri'den Sevim Nur Türkmen de yer alıyor. Üç kez Türkiye Şampiyonu, iki kez uluslararası şampiyon ve Başkanlık Kupası Şampiyonu olan başarılı sporcu, Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun kurul kararı istikametinde, Kasım ayında Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenecek Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. 47 Kg Bayanlar kategorisinde mücadele edecek olan Sevim Nur, kampa direkt katılacak. Federasyondan yapılan açıklamada isimleri geçen Sevim Nur Türkmen (K41 47 Kg), Semra Çelik (K41 52 kg), Nisanur Yiğit (K41 65 Kg), Sabit Köse (K41 58 Kg), Fatih Gültekin (K41 70 Kg), Yaşar Sami Gökbaba (K41 80 Kg) direkt milli takım kampına katılacak olan sporcular oldu.

Başarılı sporcunun yetişmesinde büyük emekleri bulunan antrenörleri Yunus Emre Sayan ve Arzu Tan Sayan, sporcunun gelişiminde ve elde ettiği başarılarda önemli rol oynuyor. Disiplinli çalışma, azim ve kararlılıkla gelen bu başarı, Kayseri spor camiasında da gurur ve sevinçle karşılandı. Kayseri Yay Tan Say Spor Kulübü antrenörleri Yunus Emre Sayan ve Arzu Tan Sayan; "Milli sporcumuz Sevim Nur Türkmen'i bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyor, Dünya Şampiyonası yolunda kendilerine başarılar diliyoruz. Kayseri'mizin gururu Sevim Nur'un ay yıldızlı bayrağımızı dünya sahnesinde gururla temsil edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Milli TakımGüney KoreTürkiyeDünyaSporSon Dakika

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