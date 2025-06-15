Kayserili Sporcular Antalya\'dan Madalyalarla Döndü

Antalya'da düzenlenen Muaythai U23 ve Elite Büyükler bay-bayan Dünya Şampiyonası'ndan madalya ile dönen sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsanKabakcı'yı ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen Muaythai U23 ve Elite Büyükler bay- bayan Dünya Şampiyonası'nda mücadele ederek 3 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi olan Kayserili Muaythai sporcuları, İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu ve antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan madalyalara ambargo koyarak derecelerle dönen sporcuları ve antrenörleri Göksel Cingöz, Nazım Yorulmaz, Yücel Haspolat, İbrahim Mortaş, Selim Küçük ve Mehmet Altun'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ziyarete katılan ve şampiyonada derece elde eden sporcular ise şöyle;

Utku Mete Yağcı (altın), Recep Variyenli (altın), Hicret Ertekin (altın), Sercan Koç (gümüş), Gülistan Turan (gümüş), Ezgi Keleş (gümüş), Mert Güney (gümüş), Ayaz Cingöz (gümüş) Azra Yılmaz (bronz). - KAYSERİ