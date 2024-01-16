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Kayserili Sporcular Çanakkale'den 4 Madalyayla Döndü - Son Dakika
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Kayserili Sporcular Çanakkale'den 4 Madalyayla Döndü

Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Genç A-B Türkiye Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular, 4 madalya kazandı. Raşit Efe Eslik Türkiye şampiyonu olurken, Bedirhan Kaya ikinci, Habincan Taşçı ve Hüseyin Yıldırım ise üçüncü oldular. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kayserili Sporcular Çanakkale\'den 4 Madalyayla Döndü
16.01.2024 - 10:40,
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Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Genç A-B Türkiye Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 4 madalyayla döndü.

Çanakkale Anafartalar Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 51 ilden 353 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporculardan Gençler B 81 kg da Raşit Efe Eslik Türkiye şampiyonu olurken, Gençler B kategorisinde 86 kg da Bedirhan Kaya Türkiye ikincisi, Gençler A 86 kg da Habincan Taşçı üçüncü, Gençler B 73 kg da Hüseyin Yıldırım üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'ye madalyayla dönen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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