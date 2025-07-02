Kayserili Sporcular Dünya Şampiyonası\'na Katılma Hakkı Elde Etti

26 Haziran-01 Temmuz tarihlerinde Kırklareli'nde yapılan Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular, önemli dereceler ile döndü. Kayserili 4 sporcu Abu Dabi'de düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Muaythai Kayseri İlTemsilcisi Fatih Kağan Ulu, Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcuların üst gençler ve alt gençler kategorisinde mücadele verdiğini söyledi. Ulu, "Üst gençlerde 4 sporcumuz Ahmet Akay Dalkıran, Mert Güney, Cemile Kartal ve Berra Bilgin Abu Dabi'de düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Türkiye Muaythai Federasyonu olarak büyüklerde hep zirvede olan takımımız inşallah gençlerde de aynı şekilde dünya sıralamasında zirvede olacak. Abu Dabi'ye gidecek olan takımımızda yine şehrimizin sporcularının da bulunması bizim için gurur kaynağı oldu. Sporcularımızı yetiştiren emektar antrenör arkadaşlarıma ve kendi imkanlarımızla ayakta tutup Dünya ve Avrupa dereceleri Sporcular yetiştiren her semtte faaliyet gösteren ve bir çok dünya ve Avrupa dereceleri sporcu yetiştirdiğimiz kulüplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kırklareli'nde yapılan Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcuların elde ettiği dereceler ise şu şekilde:

Üst genç erkek: Ahmet Akay Dalkıran 57 Kg. birinci

Üst genç erkek: Mert Güney 51 Kg. birinci

Üst genç bayan: Berra Bilgin 45 Kg. birinci

Üst genç bayan: Cemile Kartal 67 Kg. birinci

Alt genç bayan: Eda Karaçoban 36 Kg. birinci

Üst genç erkek: Muhammed Ali Çukurtaş 60 Kg. ikinci

Üst genç erkek: Salih Mert Aydemir 57 Kg. üçüncü

Üst genç erkek: Aytekin Yörük 54 Kg. Üçüncü

Üst genç bayan: Berra Akdemir 60 Kg. ikinci 7

Üst genç bayan: Rümeysa Çerten 51 Kg. üçüncü

Üst genç bayan: Aysel Uzun 51 Kg. üçüncü

Alt genç erkek: Mehmethan Akdağ 60 Kg. ikinci

Alt genç erkek: Ali Ramazan Dancı +81 Kg. ikinci

Alt genç erkek: Berk Atıf Şahin 60 Kg. üçüncü

Alt genç erkek: Abdullah Tuna Daltan 45 Kg. üçüncü

Alt genç bayan: Elif Tuana Elmas 42 Kg. üçüncü

Alt genç bayan: Aleyna Kara 48 Kg. üçüncü

Alt genç bayan: Yasemin Selda Odabaşı 38 Kg. üçüncü - KAYSERİ