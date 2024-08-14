Kayserili Sporcular Madalyalarla İlgili İl Müdürünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayserili Sporcular Madalyalarla İlgili İl Müdürünü Ziyaret Etti

Kayserili Sporcular Madalyalarla İlgili İl Müdürünü Ziyaret Etti

Trabzon'da düzenlenen TYF Para Yüzme ve DEAF Yüzme Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Kayserili sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. İl Müdürü, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

14.08.2024 11:27
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Trabzon'da düzenlenen TYF Para Yüzme ve DEAF Yüzme Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda adeta madalyalara ambargo koyan Kayserili sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

29 - 31 Temmuz tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen TYF Para Yüzme ve DEAF Yüzme Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda; şampiyon olarak büyük başarı elde eden Kayserili sporcular, İrem Serra Kirtik, Melisa Şahin Nurten, Ecrin İlkbahar, ve Antrenörleri Hasan Ertuğrul Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal'da hazır bulundu. Elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılarının devamını diledi. Kayserili sporcuların kazanmış olduğu madalyalar şöyle;

İrem Serra Kirtik: 400 Metre Serbest altın, 100 Metre Serbest gümüş, 100 Metre Kurbağalama gümüş, 100 Metre Sırt gümüş, 50 Metre Serbest bronz, 100 Metre Kelebek bronz ve 200 Metre Karışık olmak üzere 7 madalya

Melisa Şahin: 400 Metre Serbest bronz ve 100 Metre Serbest Türkiye 4.sü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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