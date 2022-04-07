Kayserili sporcular Sivas'tan 5 madalya ile döndüler - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserili sporcular Sivas'tan 5 madalya ile döndüler

07.04.2022 17:41
Kayserili sporcular Sivas'tan 5 madalya ile döndüler

Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Kayseri'den mücadele eden 10 sporcu 5 madalya ile döndü.

Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Kayseri'den mücadele eden 10 sporcu 5 madalya ile döndü.

Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya katılan 81 ilden 800 sporcu rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Şampiyonada Kayseri'yi temsilen yarışan Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi öğrencilerinden 84 kg Hacı Mustafa Saltık Türkiye Şampiyonu, 69 kg Çağrı Armut Türkiye ikincisi, 84 kg Fuat Kılıçaslan Türkiye üçüncüsü, 70 kg Ceyda Katan Türkiye üçüncüsü olurken, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Ertürk 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili sporcular Sivas'tan 5 madalya ile döndüler
Kayserili sporcular Sivas'tan 5 madalya ile döndüler

YORUMLAR
500
Sivas güreş takımı Rize'den 9 madalya ile döndü Sivas güreş takımı Rize'den 9 madalya ile döndü Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa

Kick Boks, Türkiye, Kayseri, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserili sporcular Sivas'tan 5 madalya ile döndüler - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:31 Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı dikkat çekti!
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
17:18 Toplu ulaşıma gelen zamlar İBB önünde protesto edildi
17:12 Azerbaycanlı vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu: 10 milyon oy hazır
17:11 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? Domenec Torrent açıkladı
17:02 "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna Çavuşoğlu: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz
16:57 Buça'daki kurbanı ojeli tırnaklarından tanıdılar! İrina Filkina'nın ölümle biten hazin sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 17:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserili sporcular Sivas'tan 5 madalya ile döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement