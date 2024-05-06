Kayserili Yüzücüler Türkiye Milli Takımına Seçildi

Spor

2-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yüzme müsabakalarında Kayserili sporcular başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Sergiledikleri performanslarıyla başarıdan başarıya kulaç atan sporcular 4 Avrupa Barajı ve 2 milli takım barajı geçmeyi başardılar. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ile antrenörler Ali Özmen ve İbrahim Dağhan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Sporcuların elde ettikleri başarılar şu şekilde;

Ahmet Burak Işık - Avrupa Gençler Barajı

Muhammed Yusuf Özden Avrupa Gençler ve Büyükler Barajı

Mehmet Efe Yılmaz -Avrupa Gençler Barajı

Hikmet Sami Kopargil- Yıldızlar Milli takım Alternatif Barajı

Berkin Avcı-Central Milli takım Barajı - KAYSERİ