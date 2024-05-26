Spor

Kayserililer; Galatasaray'ın şampiyonluğunu davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından binlerce Galatasaray taraftarı cumhuriyet meydanında toplandı. Ellerinde bayrak ve meşalelerle marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutlayan sarı kırmızılı taraftarlar, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Kimi taraftarlar ellerinde bayraklarla davul zurna eşliğinde halaylar çekerken kimileri ise araçlarıyla konvoy yaptı.

Kayseri'deki Galatasaray taraftarları, 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı. - KAYSERİ