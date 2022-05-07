Kayserispor 1 puanla döndü - Son Dakika
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Kayserispor 1 puanla döndü

07.05.2022 16:06
Kayserispor 1 puanla döndü

Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla dönerek puanını 44'e çıkarttı.

Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla dönerek puanını 44'e çıkarttı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, ligin 36. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep FK ile berabere kalarak puanını 44 yaptı. Gaziantep FK karşısında doksan dakika boyunca mücadele eden Kayserispor, 26. dakikada kaptan İlhan Parlak'ın golü ile 1-0 öne geçti. Attığı golün ardından 27.dakikada kalesinde golü gören ve sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrılan Kayserispor, Salı günü sahasında Trabzonspor ile Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kayserispor 1 puanla döndü
Kayserispor 1 puanla döndü
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayserispor 1 puanla döndü - Son Dakika
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