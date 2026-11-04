Kayserispor 13 haftada 30 puanla liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. - Son Dakika
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Kayserispor 13 haftada 30 puanla liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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Kayserispor 13 haftada 30 puanla liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
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Kayserispor, TFF 1. Lig'in 13. haftası sonunda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 30 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor ve liderin 1 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip 13 maçta 32 gol atıp kalesinde 9 gol görerek +23 averaja ulaştı.

Kayserispor, TFF 1. Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüslemek isterken sergilediği performans ile de takdir topluyor.

Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde başarılı performansını sürdüren Kayserispor, TFF 1. Lig'in 13. haftası sonunda ortaya koyduğu performansla şampiyonluk yarışında ne denli iddialı olduğunu da gösterdi. 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 30 puanla ikinci sırada yer alırken, liderin de 1 puan gerisinde. Ligde Karagümrük, Batman Petrol ve Pendikspor maçlarından beraberlik alan ve sadece Bursaspor'a yenilen Kayserispor, 9 kez galibiyet sevinci yaşadı. 13 haftada rakip filelere 32 gol atarken kalesinde 9 gol gören Kayserispor, +23 averajı ile de dikkat çekiyor. Sahasında oynadığı 6 maçta rakip filelere 18 gol atan Kayserispor, deplasmanda da 14 gol attı. Kayserispor'un maç başına 2,46 gol ortalaması ile oynadığı görülüyor. Oynadığı 13 maçın 8'ini gol yemeden kapatan Kayserispor, 5'inde ise kalesinde 9 gol gördü. Bursaspor, Batman Petrol, Pendikspor, Manisa FK maçlarında 2'şer gol yiyen Kayserispor, 1 gol de Karagümrük maçında kalesinde gördü.

Maç başına 14,92 şut ortalaması bulunan Kayserispor, maç başına isabetli şut ortalaması ise 5,69 oldu. Ortalama topa sahip olma oranı yüzde 57 olan sarı-kırmızılı ekip, yüzde 86 isabetli pas oranına sahip. Bu da Kayserispor'un 13 haftalık süreçte hücum etkinliği ile savunma disiplinini bir arada sergilediğini gösteriyor.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor 13 haftada 30 puanla liderin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. - Son Dakika
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