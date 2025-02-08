Kayserispor 2-1 Konyaspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Kayserispor 2-1 Konyaspor: İlk Yarı Sonucu

Kayserispor 2-1 Konyaspor: İlk Yarı Sonucu

Süper Lig'de Kayserispor, Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

08.02.2025 17:13
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Kramer'in kafa vuruşunda kaleci Bilal köşeye giden topu kornere çeldi.

13. dakikada savunmada Karimi'nin hatasıyla topu kapan Aleksic pasını Kramer'e aktardı. Kramer, kaleci Bilal'i çalımlamak isterken Bilal, meşin yuvarlağa müdahale etti. Daha sonra topu önünde bulan Aleksic'in vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. Yaşanan karambolde Tunahan'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak Kolovetsios'a çarparak ceza sahası dışına gitti.

14. dakikada Bourabia'nın pasında topu alan Nazon'un ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.

23. dakikada Mane'nin sol kanattan ortasında Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

28. dakikada Bourabia'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mane'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Adil topu kafayla Aleksic'e çevirdi. Aleksic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Yılmaz, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Hosseini, Baran Gezek, Ramazan Civelek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Ackah, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı, Oğulcan Ülgün, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Prip, Calusic, Ndao, Umut Nayir, Boateng, Keyta, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Nazon (dk. 14), Cardoso (dk. 23) (Kayserispor), Aleksic (dk. 45) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Arif Kocaman (Kayserispor), Boranijasevic, Adil Demirbağ (Konyaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor 2-1 Konyaspor: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

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