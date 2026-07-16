Kayserispor 2. Etap Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
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Kayserispor 2. Etap Hazırlıklara Başladı

Kayserispor 2. Etap Hazırlıklara Başladı
16.07.2026 23:35
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Kayserispor, 1. etap çalışmalarının ardından 2. etap antrenmanlarına kendi tesislerinde başladı.

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Kayserispor, 3 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde 2'nci etap çalışmalarına başladı.

Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 Temmuz'da başladığı 1'inci etap kamp çalışmalarını 13 Temmuz'da İran U-23 takımı ile oynadığı ve sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldığı hazırlık karşılaşması ile tamamladı. İç Anadolu ekibinde futbolculara verilen 3günlük iznin ardından bugün 2'nci etap çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde devam ederken, yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.

Kayserispor, 2'nci etap hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: DHA

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