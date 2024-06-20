Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başlıyor

Süper Lig takımlarından Kayserispor, 4 Temmuz'da Kayseri'de başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarının programını açıkladı. İlk etap çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek olan takım, ikinci etap kampını ise Kayseri'de gerçekleştirecek.

20.06.2024 13:58
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz'da Kayseri'de başlayacak.

2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından Kayserispor'un yeni sezon kamp programı belli oldu. Sarı kırmızılılar, hazırlıkların ilk etabına 4 Temmuz'da Kayserispor Tesisleri'nde başlayacak. İlk etap çalışmalarını 4-17 Temmuz tarihlerinde kendi tesislerinde sürdürecek olan Kayserispor, ardından izine çıkacak ve ikinci etap kampı ise 20 Temmuz ile Ağustos tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirecek.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, 2024-2025 Sezonu hazırlıkları kapsamında 4 Temmuz Perşembe günü Kayseri'de toplanacaktır. İlk Etap kamp çalışmalarını 4-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek olan Takımımız, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 20 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirerek yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayacaktır. Takımımız iki etap kamp programını da Kayseri'de tesislerimizde yapacaktır. Kamp süresince yapılacak hazırlık maçlarının bilgilendirmesi ilerleyen günlerde kulüp resmi hesaplarımızdan yayınlanacaktır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika

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