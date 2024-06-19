Kayserispor, 2024-2025 sezonunda 833 milyon 344 bin TL harcayacak - Son Dakika
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Kayserispor, 2024-2025 sezonunda 833 milyon 344 bin TL harcayacak

Kayserispor, 2024-2025 sezonunda 833 milyon 344 bin TL harcayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2024 Sezonu Süper Lig takım harcama Limitlerini belirledi. Kayserispor, yüzde 30 sapma ile toplam 833 milyon 344 bin TL harcama limitine sahip oldu.

19.06.2024 15:13
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 2024-2025 sezonunda yüzde 30 sapma ile toplam 833 milyon 344 bin TL harcayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2024 Sezonu Süper Lig takım harcama Limitlerini belirledi. Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Galatasaray'a verilirken en az limit ise Kasımpaşa'ya verildi. Kayserispor, en yüksek harcama limitine sahip 7. takım konumunda yer aldı. En çok harcama limiti alan Galatasaray için yüzde 30 sapma ile birlikte 3 milyar 437 milyon 333 bin TL belirlenirken, Kayserispor için yüzde 30'lık sapma oranı ile 833 milyon 344 bin TL harcama limiti belirlendi.

Kayserispor'un takım harcama limiti 641 milyon 34 bin TL olurken, yüzde 30 sapma ile 833 milyon 344 bin TL olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, 2024-2025 sezonunda 833 milyon 344 bin TL harcayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, 2024-2025 sezonunda 833 milyon 344 bin TL harcayacak - Son Dakika
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