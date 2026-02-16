Kayserispor 22 Maçta 10 Beraberlik Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor 22 Maçta 10 Beraberlik Aldı

Kayserispor 22 Maçta 10 Beraberlik Aldı
16.02.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Süper Lig'de 22 maçta 10 kez berabere kaldı, sadece 2 galibiyet elde etti.

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 10. kez berabere kaldı.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulamayan Kayserispor, oynadığı 22 maçta sadece 2 kez kazanırken 10 kez berabere kaldı. Alanyaspor'dan sonra ligin en fazla berabere kalan takımı olan sarı-kırmızılılar, ikinci kez bir lig maçını golsüz noktaladı. Kayserispor, bu sezon oynadığı Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe (2), Alanyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Karagümrük, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarından eşitlikle ayrıldı.

Bu maçların 7'si 1-1 biterken, 2'si 0-0, 1'i de 2-2 bitti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 22 Maçta 10 Beraberlik Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı 17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Ramazan desteği başvuruları başladı İşte adım adım detaylar... Ramazan desteği başvuruları başladı! İşte adım adım detaylar...
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
Sosyal medya yasası yolda Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü... Sosyal medya yasası yolda! Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü...
Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı
Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor Sıra dışı bir düğün yapacak Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sıra dışı bir düğün yapacak

09:02
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı’nda bir arada
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada
08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
07:34
İstanbul ve Adana’da DAEŞ operasyonu 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 09:16:04. #7.11#
SON DAKİKA: Kayserispor 22 Maçta 10 Beraberlik Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.