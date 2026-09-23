Kayserispor, 3 Ekim'de Konya'da Konyaspor ile hazırlık maçına çıkacak - Son Dakika
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Kayserispor, 3 Ekim'de Konya'da Konyaspor ile hazırlık maçına çıkacak

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Kayserispor, 3 Ekim\'de Konya\'da Konyaspor ile hazırlık maçına çıkacak
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TFF 1. Lig lideri Kayserispor, milli arada Konya'da Konyaspor ile 3 Ekim'de hazırlık maçı yapacak. Sportif Direktör Seyit İçgül, takımın 2 Ekim'de Konya'ya gideceğini söyledi. Kayserispor, ligin 9. haftasında 10 Ekim'de Manisa FK ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, lige verilen milli arada Konyaspor ile hazırlık maçı oynayacak.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Konyaspor ile hazırlık maçı tertip etti. Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, Konyaspor ile Konya'da oynayacakları hazırlık maçının tarihinin 3 Ekim olduğunu söyledi. Seyit İçgül, "Ligin ilk 8 haftalık dilimini başarıyla tamamladık. Sonrasında tesislerimizde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yarın itibariyle takımımız, izine ayrılacak. Teknik heyet ve futbolcular, Salı gününe kadar izinliler. Salı günü yeniden antrenmanlara başlayacağız. 2 Ekim'de Konya'ya gideceğiz. Bir gün konakladıktan sonra 3 Ekim'de Konyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Sonrasında kısa bir izin daha ve sonra Manisa FK maçı hazırlıklarına hız vereceğiz" dedi.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, ligin 9. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak. Müsabaka 10 Ekim Cumartesi günü saat 19: 00'da oynanacak.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuSeyit İçgülKayserisporKonyasporManisaKonyaSporSon Dakika

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