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Kayserispor 34 puana ulaştı - Son Dakika

Kayserispor 34 puana ulaştı

05.02.2022 08:41
Kayserispor 34 puana ulaştı

Yukatel Kayserispor sahasında kazandığı Hatayspor maçı sonrasında ligdeki puanını 34'e yükseltti.

Yukatel Kayserispor sahasında kazandığı Hatayspor maçı sonrasında ligdeki puanını 34'e yükseltti.

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve mücadeleyi 4-3 kazanan Yukatel Kayserispor, ligde tekrardan çıkışa geçti. Sahasında bir kez daha kazanan sarı kırmızılılar, ligde 34 puana ulaştı. Hatayspor karşısında İbrahim Akdağ, Carlos Mane, Emrah Başsan ve Uğur Demirok'un golleri ile 3 puanı alan Yukatel Kayserisporlu futbolcular, müsabaka sonrasında galibiyet sevincini taraftarı ile paylaştı. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 34 puana ulaştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor 34 puana ulaştı - Son Dakika
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