Kayserispor 43 puana erişti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor 43 puana erişti

26.04.2022 09:52
Kayserispor 43 puana erişti

Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı.

Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı. Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan sarı kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 1 puan neticesinde 43 puana erişti. Kayserispor ligin 34. haftasını 14. sırada noktaladı.

Kayserispor, ligin 35. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kadir Has Stadı'nda 1 Mayıs Pazar günü oynanacak maç saat 16: 00'da başlayacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi! Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 43 puana erişti - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:59:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor 43 puana erişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement