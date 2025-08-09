SÜPER Lig ekibi Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kayserispor transfer yasağının kaldırılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'yi transfer ettiğini açıkladı. Takıma katılan futbolcular, çalışmalarına başladı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor 8 Futbolcu Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?