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Kayserispor 9. sıraya yükseldi - Son Dakika

Kayserispor 9. sıraya yükseldi

21.02.2022 08:44
Kayserispor 9. sıraya yükseldi

Yukatel Kayserispor, ligin 26. haftasını 38 puanla 9. sırada tamamladı.

Yukatel Kayserispor, ligin 26. haftasını 38 puanla 9. sırada tamamladı.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan ve 3 puanı 2 golle alan Kayserispor, puan tablosunda 9. sıraya yükseldi. Mario Gavranovic ve Mert Çetin'in golleri ile kazanan ve 38 puana erişen sarı kırmızılılar, haftayı 9. sırada tamamladı.

Trabzonspor'un haftayı 63 puanla zirvede tamamladığı haftada Alanyaspor ve Hatayspor'un hemen ardında yer alan sarı kırmızılılar, son 3 maçında 7 puan topladı. Hatayspor ve Giresunspor'u yenen ve Galatasaray ile berabere kalan sarı kırmızılılar, bu hafta deplasmanda lider Trabzonspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kayserispor 9. sıraya yükseldi

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Kayserispor, Mert Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 9. sıraya yükseldi - Son Dakika Spor


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