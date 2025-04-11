Kayserispor\'a Ceza Yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Kayserispor'a ve Gökhan Sazdağı ile Onurcan Piri'nin cezasını belirledi. Kulübe 300 bin Türk Lirası ceza verildi. Gökhan ile kaleci Onurcan ise birer maç ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübü'nün, 4 Nisan 2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Kayserispor Süper Lig Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 201, 202 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca; "Kayserispor sporcusu Onurcan Piri'nin, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 Resmi müsabakadan men ve 29.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Gökhan Sazdağı'nın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulaması suretiyle 1 Resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ