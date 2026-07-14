Kayserispor'a FIFA'dan Transfer Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserispor'a FIFA'dan Transfer Yasağı

14.07.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gideon Jung'un alacağı nedeniyle Kayserispor'a transfer yasağı getirildi; yükümlülük ödenirse kalkacak.

KAYSERİSPOR ile sözleşmesini feshederek Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Gideon Jung'un 120 bin euro alacağından dolayı sarı-kırmızılı takıma transfer yasağı geldi.

Kayserispor yöneticileri, söz konusu cezaya neden olan rakamın ödenmesinin ardından transfer yasağının kalkacağını belirtti.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya 3'üncü Lig ekiplerinden Alemannia Aachen'e transfer olan Gideon Jung oldu.

Sarı-kırmızılı takımdan Jung'un 120 bin euro alacağı olduğu gerekçesiyle FIFA, Kayserispor'a transfer yasağı uyguladı. Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün FIFA nezdindeki dosyalarından biri olan Gideon Jung dosyasına ilişkin 120.000 Euro tutarındaki transfer yasağı kararı, 14.07.2026 tarihi itibarıyla kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu karar, kalıcı bir transfer yasağı niteliğinde olmayıp, ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesiyle kaldırılabilecek bir uygulamadır. Kulübümüz tarafından hukuki ve mali süreç titizlikle takip edilmekte olup, transfer yasağının kaldırılmasına yönelik gerekli çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir. Kayserispor Futbol A.Ş. olarak, yeni sezon planlamamız doğrultusunda tüm işlemlerimizi FIFA ve TFF talimatları çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacak olup, süreçle ilgili kamuoyu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'a FIFA'dan Transfer Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

18:24
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi İşte ilk sözleri
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi! İşte ilk sözleri
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 19:02:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kayserispor'a FIFA'dan Transfer Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.